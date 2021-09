"Wielokrotne i poważne naruszenia zasad" .Kanał Sportowy zablokowany przez YouTube

Jak donosi portal press.pl, konto prowadzone przez Mateusza Borka, Michała Pola, Tomasza Smokowskiego i Krzysztofa Stanowskiego zostało zablokowane około godziny 15.00.

"To konto zostało zamknięte z powodu wielokrotnych lub poważnych naruszeń zasad YouTube, które dotyczą spamu, nieuczciwych praktyk i treści wprowadzających w błąd, lub innych naruszeń warunków korzystania z usługi" – napisano w komunikacie, który można przeczytać przy próbie wejścia na profil Kanału Sportowego.

Brak informacji

W rozmowie z portalem press.pl Krzysztof Stanowski nie chciał komentował sprawy, ponieważ sam nie wie jeszcze, dlaczego Kanał Sportowy został zablokowany. Michał Pol dodał, że ich przedstawiciele są w trakcie wyjaśniania sprawy z platformą.

Jak dotąd drugi kanał na YouTubie prowadzony przez właścicieli Kanału Sportowego ("Kanał Sportowy Extra") nadal jest aktywny.

Tymczasem na koncie Kanału Sportowego na Twitterze pojawił się wpis, w którym jego właściciele zapewniają, że starają się rozwiązać całą sytuację. Zachęcają także do subskrybowania działającego kanału.

"Otrzymujemy liczne zapytania i chcemy udzielić właściwych odpowiedzi. Wyjaśniamy sprawę. Wrócimy do Was z odpowiednimi informacjami! Zachęcamy wszystkich do subskrybowania Kanału Sportowego Extra. Pokażmy, jak duża jest nasza społeczność!" – napisano.

twitter

Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu zablokowano kanał. Wśród zamieszczanych tam filmów o charakterze sportowym pojawiały się także te dotyczące bieżących spraw społeczno-politycznych.

Czytaj też:

Kapela dopytuje o dostęp do DoRzeczy Plus. Bezbłędna odpowiedź Stanowskiego