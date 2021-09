Warszawa: Pod hasłem "Tato – bądź, prowadź, chroń" ruszył Marsz dla Życia i Rodziny

Ulicami stolicy idzie dziś Marsz dla Życia i Rodziny w hołdzie błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia. Radosny pochód pt. „Tato – bądź, prowadź, chroń…” wyruszył o godz. 11.30 z Placu Zamkowego. Finałem inicjatywy jest Msza św. w kościele Świętego Krzyża. Eucharystii przewodniczył będzie i homilię wygłosi ks. Dominik Chmielewski, lider męskiej wspólnoty „Wojownicy Maryi” – podaje radiomaryja.pl.

– Wiecie dobrze, że atak szatana skoncentrował się na zniszczeniu rodziny, na zniszczeniu małżeństwa, dlatego potrzebujemy szczególnej modlitwy. Chcemy sprowadzać jeszcze więcej Bożego błogosławieństwa z nieba na ziemię do naszego domu – mówił kampałn, zachęcając do dołączenia do przemarszu.

Udział w Marszu zapowiedziało wiele znanych osób. Ambasadorami Marszu są artyści, dziennikarze, sportowcy. Wydarzenie ma charakter nie tylko symboliczny – podczas Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny wolontariusze zbierają ofiary na remont Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach.

"Z organizatorami wydarzenia spotkał się prezydent Andrzej Duda. Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2005 r. w Warszawie. Od tego czasu marsze odbyły się w ponad 140 miast i miejscowości i z każdym rokiem ta liczba rośnie. Przed rokiem do marszu, który wyruszył spod placu Zamkowego w Warszawie i przeszedł Krakowskim Przedmieściem pod Bazylikę św. Krzyża, dołączył Andrzej Duda. Marsze są organizowane, by dać publiczne świadectwo o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci" – informuje Kancelaria Prezydenta.

