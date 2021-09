Jutro prezydent wygłosi przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą, złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych.

We wtorek Andrzej Duda weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.Wystąpienie prezydenta na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zaplanowane po godzinie 18. Przemówienie głowy państwa ma ogniskować się wokół trzech istotnych kwestii.

– Jedno związane oczywiście z tym co się dzieje na świecie, co jest związane z pandemią COVID-19, z tym jak Polska sobie radzi z COVID-19, jakie mamy doświadczenia, pan prezydent podzieli się tymi doświadczeniami, podzieli się także naszymi uwagami, naszymi sugestiami dla innych uczestników życia publicznego, tym, że warto i trzeba także się dzielić posiadanymi przez nas zasobami z krajami, które być może nie jest stać na to, żeby na przykład zakupić szczepionki – mówił Błażej Spychalski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Bezpieczeństwo regionu

Druga kwesta związana będzie z bezpieczeństwem. – Szczególnie z bezpieczeństwem oczywiście w naszej części Europy, jest to związane z tym co się dzieje na Ukrainie od 2014 roku z inwazją rosyjską na Krym, na wschód Ukrainy – mówił Błażej Spychalski.

Dodatkowo w przemówieniu na forum ONZ Andrzej Duda będzie mówił także o prymacie prawa międzynarodowego. – Prezydent odniesie się do tego, że jedynie przestrzeganie prawa międzynarodowego przez wszystkich uczestników międzynarodowych relacji może doprowadzić do tego, że będziemy mieli czasy spokojne, że nie będziemy mieli okresu wojen i trudnych, napiętych relacji – przekazał rzecznik prezydenta.

Spychalski dodał ponadto, że zaplanowane jest spotkanie Andrzeja Dudy z prezydent Mołdawii Maią Sandu, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Gruzji Iraklim Garibaszwilim. Ponadto zaplanowana jest rozmowa z prezydentami Estonii Kersti Kaljulaid, Łotwy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Nausėdą.

– To spotkanie będzie związane bezpośrednio z tym, co się dzieje na naszej granicy z Białorusią, z niebezpieczeństwem, które strona białoruska wywołuje – podkreślił rzecznik.

