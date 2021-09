Morawiecki zapowiada dodatkowy miliard zł na ochronę zdrowia

Chcę zakomunikować, że nowelizacja budżetu umożliwi przeznaczyć więcej środków na zdrowie, na szkolnictwo wyższe, na kształcenie medyków, na poprawę deficytów z poprzednich lat – powiedział szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Na skutek lepszych dochodów, uszczelnień, które wdrażamy, pojawia się więcej pieniędzy w budżecie. Zdecydowanie więcej dochodu niż planowaliśmy. To więcej, to jest o ok. nawet do 80 mld zł więcej niż wcześniej planowaliśmy na ten rok – powiedział Morawiecki.

Zmiany w ustawie budżetowej

Morawiecki powiedział, że rząd wygospodarował maksymalne kwoty na system opieki zdrowotnej. – Prócz tego, przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 mld złotych – zapowiedział.

– Infrastruktura to kolejny obszar nowelizacji budżetowej. W związku z tym, że mamy ponad 80 mld zł dodatkowych środków na finansowanie, to przeznaczamy 3,6 mld zł na drogi a na kolej 6,4 mld zł – wskazał.

– Przeznaczymy również więcej środków na osoby z niepełnosprawnościami - po to, by włączyć te osoby do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, to jest naszym absolutnym obowiązkiem – mówił premier.

– Środki przeznaczymy też na rolnictwo. Uzgadniamy sposób działania w zwalczaniu ASF z ekspertami, żeby roku po roku realizować poprawę sytuacji. Przeznaczymy ponad 600 mld zł dodatkowych środków na wsparcie polskiego rolnictwa – zadeklarował.

Premier nie szczędził słów krytyki wobec poprzedników. – Budżet jak to budżet. Może być dziurawy jak w czasach pana Tuska. Może być sprawnie zarządzany. Mogą być finanse publiczne, które są w dobrym stanie. Ale to wymaga pieczołowitości, gospodarności, efektywności. To wymaga dziesiątek, setek działań, które wdrażamy niemalże co tydzień podczas posiedzeń Rady Ministrów. Działań uszczelniających – mówił Mateusz Morawiecki.

– Pan Tusk z panem Rostowskim robili nowelizację, musieli zrobić nowelizację w 2013 roku, kiedy było źle, kiedy zabierali pieniądze, kiedy tych pieniędzy nie było. Bo nie było umiejętności zarządzania budżetem – ocenił.

