Kolejny dziennikarz odchodzi z Polsat News

O odejściu Marka Piotra Wójcickiego z Polsat News informuje serwis Wirtualne Media. Dziennikarz prowadził na antenie tej stacji pasma "W rytmie dnia", "Obraz dnia" i "Wieczornych Wydarzeń".

Doniesienia te potwierdził w rozmowie z serwisem sam zainteresowany. Wójciki poinformował, że ostatni dyżur w stacji ma 30 września. Dalszych planów zawodowych dziennikarz jednak nie zdradził.

"Stawki są po prostu śmieszne"

Wirtualne Media przypominają, że to już kolejne odejście z Polsatu w ostatnim czasie. Łącznie ze stacją pożegnało się już kilkanaście osób, w tym: Michał Giersz, Magdalena Cenker, Michał Banasiak, Joanna Górska, Wojciech Brzeziński, Mariusz Hradowycz, Rafał Miżejewski i Grzegorz Łaguna.

Z czego wynika lawina zwolnień z jednej z największych stacji informacyjnych? Rozmówcy portalu wskazują na niekorzystne warunki finansowe. – Jak ktoś wiele lat temu przyszedł tutaj do pracy i wynegocjował sobie stawkę, to może awansować, a nie dostanie podwyżki. Stawki są po prostu śmieszne. Na przykład edytorzy zarabiają 3,5-4 tys. brutto. Lepsze pieniądze można zarobić jako kasjer w „Netto” czy „Biedronce”. Nic dziwnego, że brakuje ludzi do pracy albo brakuje ogarniętych ludzi – przyznał dziennikarz Polsat News.

Jak wskazuje serwis powołując się na swoich rozmówców, nieco lepiej zarabiają prezenterzy i reporterzy, jednak i te kwoty nie są na tyle wystarczające, aby nie próbowali oni sobie "dorobić na mieście".

Marek Piotr Wójcicki ze stacją Polsat News związany był 12 lat. Wcześniej pracował w TVN CNBC Biznes, TV Biznes oraz Radiu dla Ciebie.

Czytaj też:

Popularny dziennikarz dołącza do zespołu TVN24. "Przede mną nowe wyzwania"