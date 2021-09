Atak na biuro Beaty Szydło. Sprawcy próbowali zniszczyć tablicę

21 września w Wadowicach doszło do ataku na biuro polityków PiS – europoseł Beaty Szydło i posła Filipa Kaczyńskiego. Na razie nie wiadomo kim są sprawcy zdarzenia. Szuka ich policja.

Kaczyński: Owoce działań Sterczewskiego i Jachiry

Biuro Szydło i Kaczyńskiego znajduje się w kamienicy przy rynku miasta. napastnicy usiłowali wyrwać tablicę znajdującą się na elewacji budynku. Przed wejściem do biura postawili znicz i karton z napisem: Pamięci ofiar polityki granicznej PiS.

Poseł Kaczyński potwierdził, że zdarzenie miało miejsce. – Owoce działalności Filipa Sterczewskiego, Klaudii Jachiry i spółki dotknęły również moje biuro poselskie, które dzielę z panią premier Beatą Szydło (…) Zadowoleni jesteście z siebie Platformo? – napisał w mediach społecznościowych.

Post opatrzył zdjęciami naruszonej tablicy i kartonu z kuriozalnym napisem.

twitter

Sprawą zajmuje się miejscowa policja.

– Dyrektor biura poselskiego zgłosił we wtorek wieczorem, że na placu Jana Pawła II 8 doszło do uszkodzenia szyldu informacyjnego znajdującego na ścianie kamienicy. Ponadto został tam złożony znicz z tablicą i napisem. W tej sprawie prowadzone są czynności pod kątem zniszczenia mienia informuje – powiedział „Gazecie Krakowskiej” Dariusz Stelmaszuk z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Kolejny atak

To nie pierwszy atak na biuro poselskie. W sierpniu zamaskowana osoba dostała się do kamienicy przy ul. Retoryka 7, w której pomieszczenie wynajmuje małopolskie Prawo i Sprawiedliwość. Sprawca ubrudził drzwi, a następnie z impetem uderzał w nie młotkiem. policję zawiadomili mieszkańcy kamienicy, których zaniepokoił hałas. To także od nich o całej sprawie dowiedzieli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

"To jest absurd". Szydło mocno o decyzji KECzytaj też:

Sondaż "Wyborczej": W tym wariancie opozycja wygrywa z PiS