Urodziny Mazurka. Poseł PiS wbija szpilę Banasiowi

Znany dziennikarz Robert Mazurek kilka dni temu obchodził 50. urodziny i zorganizował imprezę. Pojawiło się na niej wielu polityków zarówno z rządu, jak i opozycji. "Bez wahania porzucili salę sejmową i ruszyli na imprezę" – donosił dziennik "Fakt", który opisał całą sprawę i opublikował zdjęcia.

W tym samym czasie, gdy politycy imprezowali na urodzinach Mazurka, Marian Banaś składał raport z działalności swojego urzędu za ubiegły rok. Szef Najwyższej Izby Kontroli przemawiał do niemal pustej sali.

Dziennikarze gazety pytali następnie polityków, dlaczego zdecydowali się opuścić swoje miejsce pracy. Każdy miał przygotowaną odpowiedź, jednak żaden nie przyznał się, że zamiast Sejmu wybrali imprezę urodzinową.

Andzel: Nie będzie kar dla posłów PiS

W sobotę "Fakt" opublikował komentarz Waldemara Andzela, który w klubie PiS odpowiada za dyscyplinę. Polityk stwierdził, że nie przewiduje kar dla polityków ze swojej partii biorących udział w urodzinach Mazurka.

– O karach decyduje prezydium klubu. Głosowań w tym czasie nie było. Były obrady, ale one są w różnym czasie. Posłowie wykonują różne obowiązki, więc nie wiem, czy kary będą – oświadczył Andzel.

– Najistotniejsze są głosowania, posłowie mają wiele obowiązków, a wysłuchiwanie tego, co ma do powiedzenia pan Banaś, nie jest żadnym obowiązkiem. Wszyscy wiedzą, co ma do powiedzenia – stwierdził polityk PiS.

Zaskakujący wpis Banasia

Wcześniej imprezę u Mazurka Banaś skomentował na Twitterze. "Mam trochę żal do redaktora Roberta Mazurka. Gdyby mnie zaprosił na urodziny mógłbym przedstawić sprawozdanie z działalności NIK większej liczbie posłów niż była w Sejmie" – napisał prezes NIK.

