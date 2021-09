"Polska jest jedna i jest domem nas wszystkich". Apel do prezydenta Dudy

Na stronie PolskaJestJedna.com.pl opublikowano apel skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy. Jest on związany z działaniami podejmowanymi przez rządzących w związku z epidemią koronawirusa. Do apelu przygotowano specjalny spot.

W nagraniu wystąpili skrzypaczka orkiestry Filharmonii Narodowej Dobrosława Siudmak, prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, posłanka Anna Maria Siarkowska, członek Rady Polskiej Izby Biznesu Tomasz Ratajczak, lekarz epidemiolog i były głowny inspektor sanitarny Zbigniew Hałat, fotografik Grzegorz Płaczek, muzyk i publicysta Jan Pospieszalski, prawnik, publicysta i były poseł Jan Łopuszański, naukowiec Piotr Witczak oraz Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu:

Polska jest jedna i jest domem nas wszystkich. Chcemy, by każdy czuł się w Niej jak u siebie, a tego wymaga poszanowanie praw, gwarantowanych nam – obywatelom, w Konstytucji RP. Pana zadaniem, jako Prezydenta RP, jest czuwanie nad przestrzeganiem polskiej konstytucji, dlatego nasz apel kierujemy właśnie do Pana.

Obecnie, pod hasłami walki z epidemią wdrażane są rozwiązania społeczne, które naruszają przyrodzoną przestrzeń ludzkiej wolności oraz jej gwarancje konstytucyjne. Pod pretekstem sanitarnym rozwijane są projekty segregacji i izolacji społecznej. Rozważane jest wprowadzenie obowiązkowego poddania się szczepieniom, mimo tego, że za ewentualne, negatywne konsekwencje, ani rząd, ani koncerny farmaceutyczne nie ponoszą dziś żadnej odpowiedzialności.

Reakcją na debatę społeczną w kwestii prawidłowości diagnoz epidemiologicznych oraz zasadności stosowanych środków zapobiegawczych i terapeutycznych jest manipulowanie faktami i coraz liczniejsze ograniczenia, a nawet prześladowania osób, wyrażających zdania odrębne i przekazujących informacje falsyfikujące propagandowe tezy.

Zamykanie gospodarki, znoszące aktywność społeczną oraz zmieniające status ogromnej ilości niezależnych podmiotów gospodarczych, zapowiadany reset, czy rewolucja w obszarze własności, prywatności i wolności – prowadzą do ograniczenia wolności – ludzi, rodzin i narodów.

W tym wszystkim widzimy olbrzymie zagrożenie dla realizacji naszych praw i wolności zapisanych w polskiej konstytucji. Rodzi to również nasze zaniepokojenie o przyszłość naszej Ojczyzny i Narodu, który zaszczepiony genem wolności nie jest w stanie rozwijać się w warunkach bezprawia i zniewolenia.

Apelujemy do Pana Prezydenta, o wetowanie wszystkich aktów prawnych, które godzą w prawa i wolności obywatelskie oraz kierowanie do Trybunału Konstutucyjnego tych aktów prawnych, które choćby wzbudzają wątpliwość co do zgodności z Konstytucją.

Czytaj też:

"Niemieckie rozwiązania segregacyjne". Siarkowska mocno odpowiada Gowinowi



Czytaj też:

Oburzenie po słowach Brauna. Siarkowska uderza w Niedzielskiego: Wtedy nie widział problemu