Siemoniak "przeprosił" Bańkę na Twitterze, ale... zmienił ustawienia konta

W listopadzie 2020 r. Tomasz Siemoniak zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który spowodował, że Witold Bańka, były minister sportu, a obecnie prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, wystąpił przeciwko niemu na drogę prawną.

"Były minister sportu w rządzie PiS Witold Bańka jako szef Światowej Agencji Antydopingowej bierze na boku ogromną pensję od pisowskich kolegów ze Śląska. Wstyd, że nawet do organizacji międzynarodowej nie potrafią wysłać kogoś kto by wstydu Polsce nie przynosił. Koszmar" – napisał wówczas polityk PO, który później usunął.

Przeprosiny Siemoniaka

Politycy zawarli ugodę, w ramach której, we wtorek, po roku od zdarzenia, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej wyraził ubolewanie za swój wpis. Jednak zanim zamieścił "przeprosiny", zmienił ustawienia konta z publicznego na prywatne, przez co komunikat trafił do zdecydowanie mniejszej ilości odbiorców. Wpisu nie można też "podać dalej"

"Ja, Tomasz Siemoniak, wyrażam stanowcze ubolewanie, iż mój wpis w serwisie Twitter z dnia 24 listopada 2020 r. został odebrany przez Pana Witolda Bańkę jako świadoma próba naruszenia jego dóbr osobistych, co nie było moją intencją" – napisał Siemoniak w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze.

"Nie przepraszam, tylko wyrażam ubolewanie, że pan Witold Bańka mógł źle odebrać mój wpis. Ubolewanie jest wynikiem życzliwej ugody. Brak możliwości komentowania (kłódka itp.) z niej wynika. Zamieściłem przed północą, bo umówiliśmy się, że będzie przypięty przez dobę" – dodał w kolejnym tweecie.

Bańka nie odpuszcza

Forma "przeprosin" nie została zaakceptowana przez byłego ministra sportu.

"Z przykrością muszę poinformować, iż p. Tomasz Siemoniak złamał warunki zatwierdzonej przez sąd ugody, szczególnie drugim wpisem. Rozważam sądową egzekucję warunków ugody" – poinformował na Twitterze Witold Bańka.

