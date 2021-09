Straż Graniczna: Służby białoruskie rozdają migrantom mundury

– W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy, że służby białoruskie rozdają cudzoziemcom, którzy koczują po stronie białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz, mundury – powiedziała na antenie TVP Info Michalska.

Jak dodała, dzieje się to pomimo tego, że wcześniej tym osobom była dostarczana odzież termoatywna i koce. – W ostatnich dniach te osoby dostają mundury, w które się przebierają – przekazała.

– Nie wiemy, czego się tak naprawdę spodziewać, ale według nas może to być kolejny krok do prowokacji ze strony białoruskiej. W nocy, kiedy osoba w mundurze białoruskim, nawet w jego elementach, przekracza linię granicy, my nie wiemy, jak naprawdę reagować, kto tak naprawdę przekracza tę linię granicy – tłumaczyła rzecznik SG.

Jak stwierdziła, "wszystko wskazuje na to, że jest to jedna z kolejnych prowokacji strony białoruskiej".

twitter

Kryzys na wschodniej granicy

Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, obejmujący 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

We wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie mogą pracować dziennikarze, a wszelkie informacje o aktualnej sytuacji są przekazywane przez władze.

Czytaj też:

"Sytuacja absolutnie niedopuszczalna". Romanowski o stanie wyjątkowymCzytaj też:

"To jest niegrzeczne". Kamiński upomniał dziennikarkę TVN24