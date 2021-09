PiS i Lewica nie poparły likwidacji "zamrażarki sejmowej". Poprawka Konfederacji odrzucona

Propozycje poprawek do uchwały zmieniającej Regulaminu Sejmu zgłosiła m.in. Konfederacja. Jedna z nich zakładała likwidację „zamrażarki sejmowej” poprzez zobligowanie Marszałka Sejmu do wniesienia każdego zgłoszonego projektu najpóźniej po czterech miesiącach od jego zgłoszenia.

PiS i Lewica obroniły tzw. zamrażarkę sejmową

Politycy Konfederacji tłumaczyli, że zależy im, aby nie było możliwości blokowania niewygodnych dla władzy projektów ustaw. Przypomnieli też, że w przeszłości był to postulat PiS-u.

Poprawka została odrzucona głosami PiS-u. Przeciwko głosowało też trzech posłów koła Kukiz,15, jedna osoba z Polski 2050 i dwie niezrzeszone.

Przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza nie był zdziwiony wynikami głosowania. „Lewica nie poparła. Bo to nasza poprawka” – napisał na Twitterze, publikując wyniki głosowania.

Nowy tryb głosowania ws. stanu wyjątkowego

Parlamentarzyści wprowadzili natomiast do Regulaminu Sejmu trzy zasadnicze zmiany, dotyczące stanu wyjątkowego.

Po pierwsze, w debacie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego nie będzie można zgłaszać wniosków formalnych dotyczących przerwania, odroczenia czy zamknięcia posiedzenia.

Zgodnie z drugą zmianą, głosowanie nad wnioskiem o przedłużenie ma odbywać się niezwłocznie po zakończeniu debaty.

Trzecia zmiana wprowadza inny sposób głosowania: zamiast wymaganej większości bezwzględnej wymagana będzie zwykła większość przy wprowadzeniu lub przedłużeniu stanu wyjątkowego.

Głosowanie ws. rekompensat

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o rekompensacie za stan wyjątkowy. Przepadły m.in. te zakładające poszerzenie kategorii przedsiębiorców uprawnionych do jej otrzymania m.in. o przewoźników turystycznych i sprzedawców pamiątek oraz podwyższenie kwoty rekompensaty do 80% miesięcznego przychodu wnioskodawcy.

Posłowie odrzucili poprawki, zakładające rozszerzenie kręgu uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców: świadczących usługi w zakresie przewozu turystów, prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, a także zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek.

Opowiedzieli się przeciw podwyższeniu wysokości rekompensaty z 65% do 80% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z okresu trzech miesięcy (czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.). Przywrócili też obowiązek weryfikacji przez wojewodów danych zawartych we wniosku o rekompensatę, gdy jej kwota miałaby przekracza 65 tys. zł.

