Przedłużenie stanu wyjątkowego. Jest decyzja prezydenta

"Prezydent Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 2 Konstytucji, podpisał i skierował dziś do Marszałek Sejmu RP wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie, na okres 60 dni, stanu wyjątkowego" – poinformowało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

twitter

Wcześniej szef BBN Paweł Soloch przekazał, że prezydent zgodził się z wnioskiem Rady Ministrów i wystąpi do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Według Solocha, "decyzja została podjęta po wczorajszych spotkaniach z premierem, ministrami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i szefami służb".

twitter

Kryzys na wschodniej granicy

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

We wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Przedłużenie stanu wyjątkowego. Co na to Polacy?

Z sondażu United Servey przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że przedłużenia stanu wyjątkowego chce niemal 47 proc. Polaków. Przeciw jest 37 proc. Zdania na ten temat nie ma prawie 16 proc. pytanych. Za przedłużeniem stanu wyjątkowego najbardziej optują wyborcy PiS (73 proc.), a najmniej sympatycy KO (15 proc.).

Czytaj też:

Straż Graniczna: Służby białoruskie rozdają migrantom munduryCzytaj też:

Rekompensaty za stan wyjątkowy. Sejm odrzucił poprawki Senatu