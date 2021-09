Spór z UE. Poseł PiS: My się na to nie będziemy nigdy zgadzali

Komisja Europejska "zamroziła" polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z jej obawami dotyczącymi praworządności. KPO to dokument, który umożliwia krajom członkowskim sięgnięcie po środki z unijnego Funduszu Odbudowy. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Polski rząd argumentuje, że działania KE są bezprawne. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda nie wykluczył, że rząd podejmie "radykalne" kroki wobec Komisji, jeśli ta nie zatwierdzi Planu lub nie przedstawi do niego obiektywnych zastrzeżeń.



Celowe działania

Poseł PiS zwrócił uwagę na antenie radiowej "Jedynki", że działania KE wobec Polski są polityczne i celowe. Przyznał także, że jego zdaniem prawo krajowe jest nadrzędne w stosunku do prawa unijnego.

– Dla mnie jest jasne, że prawo krajowe jest nad prawem unijnym. To nie jest tylko stanowisko Polski, ale w innych krajach trybunały orzekły podobnie. Jest to celowe działanie w kierunku Polski i Węgier. Unia chciałaby mieć wpływ – stwierdził polityk.

– Trudno zrozumieć dlaczego kraje są różnie traktowane. Czy to też pokazuje, że mamy być traktowani jako ludzie drugiej lub trzeciej kategorii w Europie? My się na to nie będziemy nigdy zgadzali. Wszyscy muszą być w Europie traktowani równo – dodał gość Magdaleny Ogórek.

Sytuacja na granicy

Poseł odniósł się także do czwartkowego głosowania nad przedłużeniem stanu wyjątkowego. Zdaniem Anzela, jest ono "uzasadnione".

– Od pierwszego sierpnia mieliśmy prawie dziesięć tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy, z czego ponad osiem tysięcy było skutecznie udaremnionych. Trzeba powiedzieć, że część z migrantów jest związana z Federacją Rosyjską, a co dziesiąta osoba ma możliwe powiązania z organizacjami terrorystycznymi – podkreślił poseł PiS.

Czytaj też:

Szantaż UE wobec Polski będzie skuteczny? Prof. Jabłoński: Precedens już mamy