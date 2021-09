Ważna decyzja prezydenta. Jest nowa prezes Izby Cywilnej SN

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 września 2021 r. powołał Joannę Misztal-Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 30 września 2021 r." – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Zamieszanie wokół wybory prezesa Izby Cywilnej

Przy wyborze prezes Izby nie obyło się bez sporów. "Do wyłonienia kandydatów na prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podchodzono kilka razy. Poprzednie próby kończyły się prawdziwym chaosem. Przykładowo, podczas posiedzenia z 7 września część sędziów (tzw. "starzy sędziowie") opuściła salę, doprowadzając do zerwania kworum wymaganego do wyboru kandydatów. Sędziowie sprzeciwiali się bowiem obsadzaniu stanowisk Sądu Najwyższego przez sędziów powołanych przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa, dopóki spór w tej sprawie nie zostanie prawnie rozstrzygnięty. Mimo licznych wątpliwości, impas przerwano na posiedzeniu 27 września, kiedy to wyłoniono troje kandydatów na stanowisko prezesa Izby Cywilnej SN: Marcina Łochowskiego, Mariusza Łotko i Joannę Misztal-Konecką" – opisuje serwis wprost.pl.

Sędzia Joanna Misztal-Konecka to wykładowca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wcześniej pracowała w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. 10 października 2018 prezydent Andrzej Duda powołał ją do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

