Specjalnie dla naszych czytelników! "Polska Do Rzeczy" w formie podcastu

"Polska Do Rzeczy" to program redaktora naczelnego Pawła Lisickiego i publicysty Rafała Ziemkiewicza, skierowany wyłącznie do subskrybentów korzystających z jednej z cyfrowych ofert tygodnika "Do Rzeczy". Premiera pierwszego odcinka odbyła się 2 czerwca na portalu DoRzeczy.pl.

W programie "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz omawiają najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Bez cenzury i politycznej poprawności. – Program ma jedną wielką zaletę i przewagę nad innymi. Jest całkowicie bez cenzury. Nie tak jak na innych ogólnodostępnych kanałach, gdzie poglądy konserwatywne są bardzo mocno tępione i wyrzucane poza nawias – tłumaczy redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

W podobnym tonie wypowiada się Rafał Ziemkiewicz, który zwraca uwagę, że "Polska Do Rzeczy" jest "strefą wolną od algorytmów". – Moja przygoda z YouTubem i mediami społecznościowymi daje mi doświadczenie niczym w PRL. Nie można mówić wprost, ale trzeba aluzjami. Być może wytwarza się wtedy więź między inteligentnym widzem a redaktorem, gdy trzeba się porozumieć półsłówkami. Głównym atutem jest to, że nikt nas nie kontroluje, walimy wprost, gdy inni się boją – stwierdza.

Premiera nowego odcinka w każdy wtorek i czwartek wieczorem. Od teraz na specjalne życzenie czytelników "Do Rzeczy" autorski program Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza będzie pojawiał się również w formie podcastów! Pierwszy podcast pojawił się wczoraj.



"Wielki reset" to teoria, w myśl której globalne elity chcą wykorzystać trwającą pandemię koronawirusa, by zmienić porządek świata. Czy tak jest w istocie? O "wielkim resecie", ale i polityce sanitaryzmu dyskutowali Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki.

Czytaj też:

Lisicki i Ziemkiewicz o Wielkim Resecie. A także o wojnie i Sylwii Spurek z jajkami