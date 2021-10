Stan wyjątkowy na granicy. Prezydent podjął decyzję

„KPRP: Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie przedłużające o 60 dni stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią” – przekazała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

twitter

Głosowanie w Sejmie

W czwartek późnym wieczorem przewagą 237 głosów na przedłużenie stanu wyjątkowego zgodził się Sejm. Przeciw głosowało 179 posłów, a 31 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali PiS-owi, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

Przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego głosowało 122 ze 126 posłów Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie: Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Monika Rosa i Witold Zembaczyński.

Stan wyjątkowy

Przypomnijmy, że we wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałek Sejmu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na obszarze graniczącym z Białorusią.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

Czytaj też:

Żaryn: Stan wyjątkowy został wprowadzony w reakcji na polityczne wykorzystywanie części mediówCzytaj też:

Rakowski: Na granicę przybywają także terroryści z Iraku