Przedłużenie stanu wyjątkowego, fiasko negocjacji ws. Turowa. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Stan wyjątkowy przedłużony

W czwartek Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179, a 31 się wstrzymało. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

Negocjacje ws. Turowa utknęły w martwym punkcie

W czwartek wieczorem minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował o odrzuceniu przez czeski rząd oferty w sprawie kopalni Turów, jaka została złożona przez Polskę. – Polska oferta stanowiła ponadstandardową odpowiedź na oczekiwania strony czeskiej - nie została ona przyjęta. Po dzisiejszej decyzji największym przegranym jest lokalna społeczność po obu stronach granicy – ocenił Kurtyka.

Głośna konferencja szefów MSWiA i MON

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, podczas której zaprezentowano kontrowersyjną prezentację. Były na niej zdjęcia pochodzące od zatrzymanych migrantów, przedstawiające m.in. mężczyznę kopulującego ze zwierzęciem, a także sceny pedofilii. Na ministra Kamińskiego spadła za to fala krytyki ze strony opozycji.

Prezydent Duda traci rzecznika

Tymczasem Błażej Spychalski poinformował, że kończy swoją współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą w roli jego rzecznika prasowego. "Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaufanie którym obdarzył mnie ponad 3 lata temu!To wielka odpowiedzialność i honor służyć u Jego boku Polsce, to także wspaniały czas dla mnie osobiście. Dzisiaj kończę pracę ministra, ale nadal będę wspierał Prezydenta jako społeczny doradca" – przekazał Spychalski na Twitterze.

NIK o Funduszu Sprawiedliwości

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest ministrem sprawiedliwości. Według NIK, "dowolność i uznaniowość w podejmowaniu decyzji o udzielaniu dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych". W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że NIK w żadnym miejscu nie doprecyzowała, na czym owe "mechanizmy korupcjogenne" miałyby polegać, ani nie wykazała jakichkolwiek działań Funduszu, które skutkowałyby korupcją.

