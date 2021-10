Natarczywy rachmistrz

Ale wiesz, że to było obowiązkowe?

No dobra, ale jak ja im mam podać na przykład wielkość lokalu? Będę po całym pałacu biegał i mierzył? Albo jakie tu jest ogrzewanie? Skąd ja mam wiedzieć? Jest ciepło i tyle.

No fakt, najmądrzejsze to te pytania nie są.

Ja nawet usiadłem do komputera, ale wymiękłem po pięciu minutach.

I co? Nie próbowali cię jakoś dopaść?

Próbowali. Dodzwonić się nie mogli, bo wiesz, numer mocno zastrzeżony. Ale jakiś rachmistrz przylazł i próbował wejść.

I co?

Chciał najpierw od frontu, ale go SOP-owcy nie wpuścili. To, skubany, tam od kościoła, z boku zaczął się wdzierać. Taki wytrwały był, że go musieli na ziemię rzucić i skuć. A jeszcze trzymał w zębach ten formularzy spisowy i nim machał.

Ty, ile oni im płacą?

Nie wiem, ale na pewno za mało.