Rekordy nielegalnej imigracji z Polski do Niemiec. To efekt działań reżimu Łukaszenki

Jak opisuje "Deutsche Welle", to jak dotąd największa liczba migrantów zatrzymanych w ciągu jednego weekendu po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej w Brandenburgii. Przedostają się z Białorusi przez Polskę i Litwę do Niemiec, zazwyczaj podróżują w większych grupach.

W piątek wykryto m. in. grupę 31 osób: 29 Irakijczyków i 2 Syryjczyków. Z kolei w sobotę po informacji od świadków skontrolowano grupę 15 obywateli Iraku we Frankfurcie nad Odrą. Nie mogli udowodnić, że przebywają w Niemczech legalnie i zostali przewiezieni do tymczasowego ośrodka dla uchodźców w Eisenhuettenstadt. Media informują, że od kilku tygodni ośrodek jest pełen. W środę ma tam przyjechać minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stuebgen, by na miejscu zapoznać się z sytuacją.

Nie tylko Brandenburgia

Migranci przekraczają granicę najczęściej we Frankfurcie nad Odrą. Jednocześnie policja w dwóch pozostałych niemieckich landach graniczących z Polską, Saksonii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, informuje o nielegalnych przypadkach przekroczenia granicy z Polski do Niemiec; w Saksonii zatrzymano w weekend 76 uchodźców, w tym 50 Irakijczyków, 17 Syryjczyków i 9 Jemeńczyków. Większość złożyła wnioski o azyl. Aresztowano również dwóch obywateli Ukrainy, podejrzanych o przemyt ludzi.

Prezydent Duda: Ponosimy odpowiedzialność za strzeżenie granicy

Andrzej Duda podkreślił, że polscy funkcjonariusze służby granicznej stoją przed ogromnym wyzwaniem. Prezydent chwalił ich profesjonalizm oraz zaangażowanie.

– My ponosimy odpowiedzialność za strzeżenie granicy, bo to nie jest granica tylko Rzeczypospolitej Polskiej, to jest także granica Unii Europejskiej. To jest granica strefy Schengen. To jest w związku z tym także granica europejskiego bezpieczeństwa – stwierdził.

– Wywiązujemy się ze swojego zadania najlepiej jak to jest tylko możliwe. Mamy bardzo dobrze funkcjonującą straż graniczną, bardzo dobrze wyposażoną i dzięki temu możemy tej granicy pilnować w sposób skuteczny. Realizujemy to. Chcieliśmy przekazać pomoc humanitarną dla tych migrantów. Niestety strona białoruska nie przepuściła na Białoruś tej pomocy humanitarnej – dodał.

