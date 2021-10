Prokuratura: Zabójca Adamowicza nie był niepoczytalny

Po zabójstwie Pawła Adamowicza Stefanowi W. postawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. grozi za to kara od 12 lat więzienia do dożywocia. Do dziś nierozstrzygnięta pozostawała jednak kwestia, czy zabójca prezydenta Gdańska jest całkowicie niepoczytalny, a zatem, czy może zostać osądzony czy też sprawa zostanie umorzona, a Stefan W. trafi na leczenie w zamkniętym ośrodku.

Już pod koniec września RMF FM informowało nieoficjalnie, że trzecia z pozyskanych przez prokuraturę opinii biegłych psychiatrów nie określa Stefana W. jako całkowicie niepoczytalnego. Jedynie w przypadku całkowitej niepoczytalności śledczy musieliby umorzyć sprawę, uznając, że nie doszło do przestępstwa.

Jest oficjalne potwierdzenie

W środę prokuratura potwierdza nieoficjalne informacje RMF FM. Jak przekazuje rozgłośnia, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała, że Stefan W. miał ograniczoną poczytalność. Co za tym idzie – nie był niepoczytalny. Wnioski z trzeciej opinii, są więc takie same, jak w przypadku opinii drugiego zespołu biegłych.

Opinia biegłych

O tym, że biegli psychiatrzy wydali trzecią opinię na temat stanu zdrowia psychicznego Stefana W. poinformował we wrześniu na Twitterze brat zamordowanego prezydenta Gdańska Piotr Adamowicz.

"Pytacie Państwo więc wyjaśniam: Tak, jest 3 opinia psychiatryczna dot. mordercy mojego brata Pawła. Mam nadzieję, że wnioski z tej opinii pozwolą wreszcie na skierowanie aktu oskarżenia do sądu, poznanie prawdy o politycznych motywacjach i osądzenie tego mordu! Nasz ojciec zmarły 4 tygodnie temu nie żył żądzą zemsty, oczekiwał sprawiedliwego osądu. Jedynie tego. Nie doczekał, niestety! Obszerną opinię muszę drobiazgowo przeanalizować i skonsultować z pełnomocnikiem procesowym. Dlatego dziś proszę zwolnić mnie z odpowiedzi na pytania. Odpowiem niebawem. Mam nadzieję, że decydenci w centrali prokuratury w Warszawie podporządkowanej Ziobro i Święczkowskiemu nie wymyślą np. 4 ekspertyzy psychiatrycznej. W imieniu rodziny dziękuję Wam za wsparcie w tych wielu niełatwych już niemal 1000 dniach od zamordowania Pawła!" – napisał.

