Ziobro odpowiada na wyrok TSUE ws. sędziów

"Chcąc zanarchizować polskie sądownictwo, TSUE zakwestionował zasadę, obowiązującą od dziesięcioleci. To, co było dobre za Millera czy Tuska, nagle jakoby narusza niezawisłość. Polityczne orzeczenie ma skłonić Polskę, by uległa szantażowi. Nie uda się to!" – napisał Ziobro na swoim profilu na Twitterze.

twitter

Wyrok TSUE ws. przenoszenia sędziów

W środę Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów.

TSUE odpowiadał na pytanie prejudycjalne dotyczące odrzucenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od decyzji o jego przeniesieniu do innego wydziału w tym samym sądzie. We wrześniu 2018 roku Żurek został przeniesiony z wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie, w którym dotąd orzekał, do innego wydziału tego sądu. Od tej decyzji odwołał się do Krajowej Rady Sądownictwa, która uchwałą z dnia 21 września 2018 r. umorzyła postępowanie w sprawie jego odwołania.

Waldemar Żurek przegrał w SN

Następnie sędzia Żurek wniósł od tej uchwały odwołanie do Sądu Najwyższego, jednocześnie występując z wnioskiem o wyłączenie wszystkich sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która co do zasady jest właściwa do rozpoznania tego odwołania. Twierdził on, że ze względu na sposób ich powołania członkowie tej izby nie dają wymaganej rękojmi niezawisłości i bezstronności. Odwołanie zostało odrzucone przez SN.

"Postanowienie, na mocy którego organ orzekający w ostatniej instancji i w składzie jednego sędziego odrzucił odwołanie sędziego przeniesionego wbrew jego woli, należy uznać na niebyłe, jeżeli powołanie owego sędziego orzekającego jednoosobowo nastąpiło z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa" – ocenił TSUE.

Czytaj też:

"Nie pozwolimy państwa demolować". Terlecki komentuje wyrok TSUECzytaj też:

"Można się spodziewać następnego idiotycznego orzeczenia". Złotowski o wyroku TSUE