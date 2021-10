Polska chciała wysłać pomoc humanitarną. Jest odpowiedź Białorusi

Jak informuje Biełsat TV, rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Hłaz określił takie propozycje mianem "politykierstwa" i "populizmu". – W kolejnych pospiesznych jednostronnych decyzjach Polski o wysłaniu czegoś gdzieś bez jakiegokolwiek sensu, prośby, a przynajmniej zgody partnera, wyraźnie widać pewne lekceważenie białoruskiej państwowości i suwerenności – powiedział.

Według niego pomoc powinna być skierowana na Litwę, gdzie "nieludzkie warunki utrzymania uchodźców są znane całemu światu". – Ostatecznie można ją dać jako dodatek znanym białoruskim ekstremistom, których ukrywa strona polska – stwierdził Hłaz, mając na myśli Białorusinów, którzy musieli uciekać przed reżimem Aleksandra Łukaszenki.

Biełsat zwraca uwagę, że Hłaz powtórzył też tezy białoruskiej propagandy o tym, że "uchodźcy są bici do półśmierci, są wypychani i nie oszczędzane są nawet dzieci-inwalidzi".

Stan wyjątkowy przedłużony

Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, obejmujący 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

30 września Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179, a 31 się wstrzymało. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko i wyłącznie ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na wschodniej granicy.