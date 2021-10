TSUE oddalił wniosek Polski. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną

Wiceprezes TSUE sędzia Rosario Silva de Lapuerta oddaliła złożony przez Polskę wniosek o uchylenie postanowienia z dnia 14 lipca 2021 roku, w którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących w szczególności właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł po wydaniu tego postanowienia, nie stanowi zmiany okoliczności mogącej podważyć zawartą w tym postanowieniu ocenę" – czytamy w komunikacie prasowym TSUE.

W uzasadnieniu stwierdzono, że "wiceprezes Trybunału orzeka samodzielnie w przedmiocie wniosków o zawieszenie wykonania aktu lub o zastosowanie innych środków tymczasowych albo natychmiast przekazuje wniosek Trybunałowi". "W rezultacie wiceprezesowi Trybunału przysługuje właściwość do orzekania w sprawie wszelkich wniosków w przedmiocie środków tymczasowych lub też, gdy ze względu na szczególne okoliczności uzna on, że dany wniosek wymaga przekazania go składowi orzekającemu, do przekazania takiego wniosku Trybunałowi" – dodano.

TSUE: Prawo UE ma prymat nad prawem krajowym

Dalej podkreślono, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE "zasada pierwszeństwa prawa Unii ustanawia prymat prawa Unii nad prawem państw członkowskich". "Zasada ta nakłada zatem na wszystkie organy państw członkowskich obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności różnych norm prawa Unii, a prawo państw członkowskich nie może mieć wpływu na skuteczność przyznaną tym różnym normom w obrębie terytorium tych państw" – napisano.

Według Trybunału, "każde państwo członkowskie powinno zapewnić w szczególności, by organy należące – jako «sądy» w rozumieniu prawa Unii – do systemu środków odwoławczych w dziedzinach objętych prawem Unii i mogące w związku z tym rozstrzygać w tym charakterze o stosowaniu lub wykładni prawa Unii odpowiadały wymogom skutecznej ochrony sądowej".

