Wzrasta liczba zakażeń. Radomski szpital wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem, Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Tochtermana wprowadza od czwartku zakaz odwiedzin pacjentów, z wyjątkiem oddziału dziecięcego. Lecznica wstrzymuje też porody rodzinne.

"Pacjentom, których odwiedzanie nie jest możliwe z racji wprowadzonych ograniczeń, mogą być przekazane niezbędne przedmioty, m.in. przybory toaletowe, ręczniki, bielizna osobista, w jednorazowym opakowaniu podpisanym imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz zawierającym nazwę oddziału, w którym przebywa" – poinformował szpital na swojej stronie internetowej.

Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą jedynie oddziału dziecięcego. "Do całodobowego pobytu przy dziecku uprawniona jest jednoczasowo jedna osoba: matka, ojciec, opiekun prawny, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą kierownika oddziału – opiekun faktyczny" – poinformował szpital. Dodał, że osoba towarzysząca dziecku podlega kontroli temperatury ciała dokonywanej przez personel i jest zobowiązana do używania maseczki ochronnej i dezynfekcji rąk.

Andrusiewicz: Od tego zależą możliwe obostrzenia

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podkreślił w rozmowie w Newsroom WP, że co prawda obserwowane są duże dobowe wzrosty zakażeń koronawirusem, ale resort przygląda się głównie obłożeniu w szpitalach.

– Dzisiaj obłożenie szpitali to jest 28 proc. Porównując to mniej więcej do sytuacji sprzed roku, mamy o tysiąc mniej zajętych łóżek, więc jeżeli nawet rośnie nam drastycznie liczba zakażeń, to nie przybywa nam aż tak dużo zajętych łóżek, co odróżnia tę falę od fal poprzednich – wskazał rzecznik MZ.

– Wskaźnik zajętych łóżek będzie dla nas głównym wyznacznikiem tego, jak dalej mamy się posuwać w zakresie różnego rodzaju możliwych obostrzeń – powiedział Andrusiewicz. Pozostałe czynniki brane pod uwagę przez resort to liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców i wyszczepienie w danych powiatach.