Błaszczak spotkał się z sekretarzem obrony USA. Przekazał ważną informację

Mariusz Błaszczak przebywa z wizytą w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Szef MON uznał środowe spotkanie ze swym amerykańskim odpowiednikiem za bardzo udane.

– Mogę powiedzieć, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych też, kiedy rozmawialiśmy, wychodząc z budynku, powiedział, że cieszy się z tego, że rozmowa miała charakter konkretny. Rozmawialiśmy o współpracy, o zacieśnieniu relacji obronnych polsko-amerykańskich, o wyposażeniu wojska polskiego w nowoczesny sprzęt – relacjonował Błaszczak

Czołgi Abrams wkrótce w Polsce?

Jak poinformował minister Błaszczak, z punktu widzenia sekretarza obrony USA "wyposażenie wojska polskiego w czołgi Abrams jest jak najbardziej zasadne". – Buduje interoperacyjność między siłami amerykańskimi i siłami polskimi – zaznaczył szef MON.

Według szczegółów, które przekazał, pod koniec października do Polski ma przyjechać sekretarz wojsk lądowych USA, po to, by omówić szczegóły zakupu czołgów Abrams.

"Ważne spotkanie z sekretarzem obrony USA Lloydem J. Austinem. Jesteśmy na dobrej drodze, by w przyszłym roku nasze wojsko było wyposażone w pierwsze egzemplarze czołgów Abrams. Jutro odwiedzę fabrykę Lima Tank Plant. Z szefem Pentagonu potwierdziliśmy kontynuację dobrej współpracy" – napisał Błaszczak na Twitterze.

Deklaracja Kaczyńskiego i Błaszczaka

W połowie lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem niespodziewanie ogłosili zakup 250 sztuk amerykańskich czołgów najnowszej generacji Abrams SEPv3.

Czołgi już od 2022 r. mają wejść na wyposażenie 18. „żelaznej” Dywizji Zmechanizowanej, broniącej wschodniej Polski, a tym samym wschodniej flanki NATO. Broniącej głównie przed Federacją Rosyjską, której sama 1. Armia Pancerna Gwardii mająca operować na tamtym kierunku, liczy ponad 500 czołgów.

