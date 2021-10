Ogromna większość PE chce wstrzymywania polskiego KPO

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Polski rząd przekonuje, że jest to działanie bezprawne i polityczne. Minął bowiem czas, jaki KE miała na zatwierdzenie planów odbudowy nadesłanych przez państwa członkowskie. KE do tej pory nie przedstawiła żadnych merytorycznych zastrzeżeń dotyczących polskiego dokumentu.

Większość PE popiera Komisję Europejską

W Parlamencie Europejskim zakończyła się debata w sprawie Planów Odbudowy Polski i Węgier. Jak informuje RMF FM, zdecydowana większość Parlamentu Europejskiego wsparła stanowisko Komisji Europejskiej w tej kwestii.

Polscy eurodeputowani z opozycji mówili o tym, jak ważna jest praworządność, ale podkreślali też, że polskie społeczeństwo czeka na unijną pomoc z Funduszu Odbudowy.

– Polacy czekają na te środki, oczekują ich, są one niezbędne dla polskiej gospodarki – mówił Andrzej Halicki z PO. – To nie są pieniądze dla polskiego rządu, dlatego chcemy, by jak najszybciej trafiły do finalnych beneficjentów, ale warunki muszą być jasne i spełnione – podkreślał.

Jaki: Przystawiacie sędziom pistolet do głów

– Od lat atakujecie Polskę za rzekomy brak niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, a teraz co robicie? Przystawiacie sędziom pistolet do głów mówiąc, że mają orzekać tak, jak chcecie. To jest nowy europejski standard niezawisłości –mówił w europarlamencie Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

Jaki stwierdził, że "kiedy Robert Schuman (jeden z ojców założycieli UE – red.) patrzy, co robicie z jego projektem, przewraca się grobie". – Bo on chciał budować solidarność między państwami, a wy budujecie mury – ocenił.

