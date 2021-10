Minister Czarnek apeluje do wszystkich rektorów w Polsce

W czwartek szef MEiN uczestniczył w w inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Na ręce rektora prof. Sławomira Bukowskiego Czarnek przekazał symboliczny czek na kwotę 6 mln zł na zakup systemu dydaktycznego do wizualizacji i tworzenia ludzkich trójwymiarowych preparatów anatomicznych na potrzeby Prosektorium Collegium Anatomicum.

Minister wręczył też rektorowi radomskiego UTH za zasługi w dziedzinie dydaktycznej, naukowej oraz inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Czarnek: Nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi stacjonarnego

– Mamy dziś warunki do tego, aby studiować stacjonarnie. Po to właśnie zmieniliśmy przepisy, żebyśmy mogli wracać do normalności, odbudowywać wspólnotę akademicką. Dlatego cieszę się z powrotu do studiów stacjonarnych, także tu w Radomiu – powiedział Czarnek.

– Potrzebujemy rozwagi, rozsądku i ostrożności, żebyśmy mogli zwalczyć pandemię koronawirusa, żebyśmy mogli bezpiecznie studiować, bezpiecznie wracać do normalności i tę normalność widzimy też tutaj, w Radomiu – dodał.

– Apeluję do wszystkich rektorów w całej Polsce: w Warszawie, w Krakowie, w innych miejscach w kraju: nie bójmy się, wracajmy do nauki stacjonarnej. Nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi stacjonarnego i bezpośredniej relacji studentów z profesorami – podkreślił minister.

