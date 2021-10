Prezydent: Podejmujemy wszelkie środki, żeby nie doszło do europejskiego kryzysu migracyjnego

Po spotkaniu, prezydent zabrał głos na konferencji prasowej. Zaznaczył, że relacje pomiędzy Polską a Cyprem zawsze były bardzo dobre. – Byliśmy jednym z pierwszych państw, które uznały niepodległy Cypr zaraz po tym jak ta niepodległość została uzyskana. W tym roku jest 60 rocznica tych naszych stosunków dyplomatycznych – przypomniał.

Prezydent: Wykonujemy swoje obowiązki

– Podzieliłem się z panem prezydentem informacjami na temat problemu z jakim Polska w tej chwili się zmaga, jeżeli chodzi o ochronę granicy, o migrację. Mamy ten problem na granicy z Białorusią. Niestety nieodpowiedzialne i całkowicie sprzeczne z jakikolwiek standardami międzynarodowymi działania władz białoruskich, które wywołują po prostu kryzys migracyjny, pchając migrantów na naszą granicę. My pilnujemy tej granicy, wykonujemy swoje obowiązki – powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że Polska strzeże jednocześnie granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen. – Mamy w związku z tym zobowiązania także wobec naszych europejskich partnerów w tym zakresie. Jest napór na granicę, podejmujemy wszelkie środki, żeby tę granicę ochronić, żeby nie powstał europejski kryzys migracyjny – powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Cypru.

Andrzej Duda o koronawirusie

Duda zwrócił uwagę, że Europa zmaga się obecnie z wieloma przeciwnościami.

– Tą największą w tej chwili przeciwnością jest pandemia koronawirusa, rozmawialiśmy także na ten temat z panem prezydentem. Przedstawiłem panu prezydentowi sytuację jaka była i jest w Polsce, w związku z tym powiedziałem, że chociaż rzeczywiście mieliśmy duże problemy w czasie 3 fali koronawirusa, to udało się, nasz system ochrony zdrowia wytrzymał, dla nikogo nie brakło respiratora, polscy lekarze nie musieli wybierać komu ten respirator przydzielić, a komu odmówić, nie stawali przed tak dramatycznemu decyzjami, tak dramatycznymi wyborami na szczęście – stwierdził.

– Chociaż było bardzo dużo zachorowań to dzięki działaniom, które zostały mądrze podjęte przez rząd, chociażby wcześniej zabezpieczone przez rząd szpitale polowe, to wszystko udało się jakoś przetrwać. Teraz jest 4 fala, mamy wszyscy nadzieję, że nie sięgnie tak wielkich rozmiarów jak ta poprzednia, chociaż faktem jest, że już ponad 2 tysiące zachorowań dziennie notujemy w Polsce, ale system działa i na szczęście zgonów nie jest wiele, postępuje też program szczepień, około 60% polskiego społeczeństwa już jest zaszczepione, cały czas zachęcamy do tego, by ludzie się szczepili, by coraz więcej było tych osób, które są dodatkowo zaszczpione – powiedział Andrzej Duda.

