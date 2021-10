400 lat wiktorii chocimskiej. W Krakowie odbędą się patriotyczne obchody

Dwudniowe obchody zwycięstwa pod Chocimiem mają podkreślił wagę tego wydarzenia oraz sprawić, by zagościło ono mocniej w świadomości Polaków. W pierwszym dniu obchodów o godzinie 15.00 na Uniwersytecie Papieskim im. św. Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 odbędzie się konferencja historyczna pt. „Fidei Defensor”. Jej gościem będzie m.in. Paweł Lisicki. Pogram konferencji obejmuje:

I sesja (od godz. 15:00) zawierająca trzy referaty, które wygłoszą kolejno: dr Paweł Krokosz, dr Wojciech Golonka, dr Lucyna Kulińska.

II sesja (od godz. 17:15), w której głos zabiorą: prof. Stanisław Nicieja, dr Bartłomiej Wołyniec, red. Paweł Lisicki.

Moderatorem konferencji będzie ks. prof. Andrzej Bruździński. Wstęp na konferencję jest wolny.

Z kolei w niedzielę 10 października o godzinie 9.30 przy grobowcu rodu Chodkiewiczów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędzie się Apel Poległych. W południe o godzinie 12:00 w Katedrze na Wawelu odprawiona zostanie Msza Święta.

Wydarzeniu patronują m.in. magazyn „Polonia Christiana” oraz portal PCh24.pl.

Wielka bitwa

Bitwa pod Chocimiem została stoczona w dniach 2 września - 9 października. Wojska Rzeczpospolitej dowodzone przez Jana Karola Chodkiewicza starły się z armią osmańską pod dowództwem sułtana Osmana II.

Rozkład sił wojskowych wypadał niekorzystnie dla połączonych sił Korony i Księstwa Litewskiego, wspieranych przez ok. 30 tys. Kozaków (ok. 2:1). Bitwa była konsekwencją eskalacji stosunków pomiędzy Turcją i Rzeczpospolitą. Historycy podają, iż bitwa pod Chocimiem to epokowe wydarzenie także z uwagi na największą w historii Polski husarię zaangażowaną do jednej bitwy. Obliczono, że polska doborowa jazda ciężka liczyła wówczas 8520 husarzy podzielonych na 53 chorągwie.

