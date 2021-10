Sytuacja na granicy. Straż Graniczna publikuje niepokojące dane

"Minionej doby tj.08.10 funkcjonariusze SG odnotowali 553 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 8 nielegalnych imigrantów: 4 obywateli Iraku, 3 obywateli Konga i obywatela Gwinei. W tym miesiącu było już 4,3 tys. prób nielegalnego sforsowania granicy, od początku roku 15,8 tys." – poinformowała Straż Graniczna w opublikowanym na Twitterze raporcie.

Zgodnie z Art. 264 § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Cudzoziemcy, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, zobowiązani są do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Dodatkowo otrzymują one zakaz wjazdu do państw będących w strefie schengen na 5 lat.

We wtorek polską granicę z terenu Białorusi próbowano sforsować rekordowe 667 razy.

Strzały na granicy

Na piątkowej konferencji ppor. Anna Michalska poinformowała, że 7 września w kierunku polskich żołnierzy padły strzały ze strony patrolu białoruskich służb. Nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

– Patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z nami patrolują granicę. Prawdopodobnie było to przy użyciu ślepej amunicji. Nikomu nic się stało Być może były to strzały celowo chybione – powiedziała rzecznik Straży Granicznej dodając, że do podobnych prowokacji dochodzi coraz częściej.

Stan wyjątkowy przedłużony

Przypomnijmy, że 30 września Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

