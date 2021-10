Kaczyński: Tylko wtedy naród może żyć w jedności

W Przysusze odbywa się w sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwości poświęcona sprawom wsi. W wydarzeniu udział bierze prezes partii Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie.

"Potrzebny jest wielki plan"

– Mija już wiele lat od chwili, kiedy w Małopolsce powiedziałem po raz pierwszy, że Prawo i Sprawiedliwość chce być i będzie reprezentantem polskiej wsi i że traktuje to jako nie tylko obowiązek ale i zaszczyt. I dziś, po latach, chcę to powtórzyć: jesteśmy reprezentantem polskiej wsi i jesteśmy z tego dumni. (...) I to przeświadczenie wynika z pewnego szerszego założenia: Polska jest jedna, jeden jest naród polski i ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. W sferze materialnej, równości szans. Także dla tego najmłodszego pokolenia. Tylko wtedy będzie nam towarzyszyło coś, co jest niezmiernie ważne: poczucie godności. Tą drogą idziemy i tą drogą będziemy szli – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

– Przed nami jeszcze dług droga. (...) Dlatego potrzebny jest wielki plan: Polski Ład na wsi. On jest po to, aby te różnice [między miastem a wsią] zniwelować, zmniejszyć, a w końcu (...) po prostu zlikwidować. Po to podjęliśmy ten wysiłek i po to, aby powiedzieć państwu o tym, powiedzieć polskiej wsi, się tu spotykamy – kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

