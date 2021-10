Morawiecki: Ta mroczna przeszłość musi odejść na zawsze do lamusa

W Przysusze odbywa się w sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwości poświęcona sprawom wsi i rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował rozwiązania szykowane w Polskim Ładzie dla polskiej wsi i małych miasteczek.

"To jest wyrzut sumienia III RP"

– Nie zawsze Polska była wierna polskiej wsi. Polska wieś w czasie transformacji została pozostawiona sama sobie, zdradzona. Tak, jak wobec polskiej wsi powinniśmy za jej prace mieć dług wdzięczności, to wobec niej zastosowano terapię szokową, brutalne metody. (...) W czasach Balcerowicza czy Tuska też była traktowana gorzej. Ta mroczna przeszłość musi odejść na zawsze do lamusa – podkreślał Mateusz Morawiecki.

Premier nawiązał również do okrągłego stołu, przy którym nie było reprezentantów polskich wsi i małych miasteczek. – Zabrakło tam miejsca dla co najmniej połowy Polaków – podkreślił.

– To jest wyrzut sumienia III RP, to jednocześnie jedno z naszych wielkich zadań, by tych, którzy byli gorzej traktowani, potraktować na równi z innymi, dać im szansę normalnego rozwoju – mówił Morawiecki. – Jeżeli ktoś nie ma szacunku do polskiej wsi, to nie ma też szacunku dla polskiej konstytucji i polskiej suwerenności – dodawał.

Co PiS szykuje dla polskiej wsi?

Szef rządu zarysował programy, które w ramach Polskiego Ładu będą wspierały polską wieś. – Nasz plan zakłada przesunięcie środków i inwestycji tam, gdzie one są najbardziej potrzebne – stwierdził.

Wśród planowanych rozwiązań Morawiecki wymienił m.in.: program budowy gmin gminnych i powiatowych, remiz strażackich, programy dla kół gospodyń wiejskich, ustawa dot. ochotniczych straży pożarnych (strażak przechodzący na emeryturę będzie miał dodatek 200 zł).

– Wprowadzamy programy, o które rolnicy dopominali się od dawna: ubezpieczenia od różnego rodzaju klęsk. Gwarantuję z tego miejsca, każdy rolnik, który będzie chciał się ubezpieczyć, dostanie dopłatę od państwa. Po drugie – zmiana związana z klęskami suszy – dopłata 15 tys. zł do zbiorników retencyjnych. Zrobimy wszystko, żeby poziom dopłat dla rolnika do hektara był taki sam lub wyższy jak średnia unijna – zapowiadał premier.

– Kolejna duża zmiana dotyczy możliwości handlowania płodami rolnymi. Bez opłat rolnicy mogli handlować w całej Polsce. To stopniowa zmiana, która, mam nadzieję, w najbliższych latach doprowadzi do zwiększenia dochodów rolników – dodawał.

Jak zapowiadał premier Morawiecki, rząd zajmie się też problemem afrykańskiego pomoru świń. – Zrobimy wszystko, aby odszkodowania były wyższe niż do tej pory – stwierdził.

– Utrzymujemy też możliwość zatrzymania gospodarstwa na emeryturze. Niech to będzie wolność i dowolność dana w ręce rolnikom – zapowiadał Morawiecki. Mówił też o możliwości zabudowania do 300 m2 tylko na zgłoszenie.

– Polski rolnik ceni sobie wolność – podkreślał.

