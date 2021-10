SG: Ponad 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

Polscy funkcjonariusze zamieścili w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że w sobotę odnotowano 739 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Strażnicy graniczni zatrzymali zarówno imigrantów, jak i osoby, które pomagały im przedostać się na terytorium Polski.

"739 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską odnotowali wczoraj tj.09.10 funkcjonariusze SG. Zatrzymano 6 nielegalnych imigrantów to ob. Iraku. Pozostałym próbom zapobieżono. Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 15 os.: 14 cudzoziemców- w tym aż 5 ob. Gruzji i 1 ob. Polski" – napisano na Twitterze.

Od sierpnia polscy funkcjonariusze straży granicznej udaremnili ok. 16 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Tylko w październiku zanotowano 5 tys. takich prób. We wszystkich ośrodkach należących do polskiej Straży Granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów.

30 września Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z tym krajem i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

Jak niedawno poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, na granicy z Białorusią powstanie tzw. perymetria. To system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi. Nowa zapora ma precyzyjnie informować o liczbie oraz miejscu gromadzenia się nielegalnych imigrantów.

