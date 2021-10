Wpadka Klicha. Poinformował o zmianie miejsca dzisiejszej manifestacji

O godz. 18 zaplanowano początek manifestacji zwołanej przez szefa PO Donalda Tuska poda hasłem "Zostaję w Unii". Ma to być wyraz poparcia dla obecności Polski w UE i jednocześnie sprzeciw wobec czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy: TK orzekł, że konstytucja ma wyższość na prawem unijnym.

Zgromdzenie ma się odbyć na Placu Zamkowym. Tymczasem senator Bogdan Klich podał dalej na Twiterze wpis z fałszywego konta prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. We wpisie poinformowano o zmianie miejsca manifestacji na Plac Konstytucji. Pod włodarza stolicy podszył się tymczasem "człowiek bóbr". To konto satyryczne, które wielokrotnie już powodowało wpadki dziennikarzy i polityków, którzy nie dość uważnie sprawdzają rozpowszechniane przez siebie informacje.

W piątek były premier po raz kolejny wezwał swoich zwolenników do manifestacji. – Operacja wyprowadzania Polski z Europy, zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma. Coraz więcej ludzi mówi dziś, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo: zdrada. Bo to jest zdrada. Zdrada najważniejszych narodowych interesów i naszych zwykłych, polskich marzeń o bezpieczeństwie, dobrobycie, o wolności – powiedział Tusk w specjalnym nagraniu.

Macierewicz: To prowokacja

Antoni Macierewicz w ostrych słowach skomentował decyzję Donalda Tuska o zorganizowaniu manifestacji w tym samym dniu, w którym przypada kolejna miesięcznica smoleńska.

– Nie mam wątpliwości, że jest to prowokacja – stwierdził stanowczo poseł PiS.

– Wiadomo, że co miesiąc spotykamy się w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie na mszy świętej poświęconej pamięci tych, którzy polegli nad Smoleńskiem – mówił dalej Macierewicz. – Jeżeli Tusk na ten sam czas i miejsce tuż obok katedry wyznacza wiec przeciwko polskiej konstytucji i niepodległości, to ma to charakter świadomej prowokacji – ocenił.

Jednak, zdaniem polityka, niedzielna manifestacja jest nie tylko formą protestu przeciwko ostatniemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Protest ma być również wymierzony "przeciwko pamięci tych, którzy tam polegli, bo przypominam, że poległ tam prezydent kraju, całe dowództwo armii, elita polskiej suwerenności".

