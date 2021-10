Dziennikarka "Newsweeka" dała Czarzastemu 12 godzin. Jest odpowiedź

Sprawa ma związek z dzisiejszą wypowiedzią polityka Lewicy, która padła na antenie TOK FM. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował w audycji Renatę Grochal i Tomasza Lista z tygodnika "Newsweek". Co powiedział? – Pani Renata Grochal moim zdaniem jest już członkiem Platformy Obywatelskiej z panem (Tomaszem – red.) Lisem – stwierdził lider Lewicy, dodając iż uważa Grochal za "dziennikarkę nieobiektywną".

"Słowa p. Czarzastego godzą w moje dobre imię"

Wypowiedź ta miała swój dalszy ciąg, bowiem dziennikarka "Newsweeka" poczuła się urażona słowami Czarzastego. Zabrała w tej sprawie głos w mediach społecznościowych i zagroziła politykowi pozwem. "Pan Czarzasty poirytowany tym, że Robert Kwiatkowski w moim tekście odważył się go skrytykować, był łaskaw w TOK FM zapisać mnie do PO. Informuję, że nie wszyscy, którzy mają odwagę pisać prawdę o działaniach pana Czarzastego należą do PO. Moją partią są moi czytelnicy/czki” – oświadczyła Grochal.

Po pewnym czasie Grochal doszła do wniosku, że sprawa nadaje się do sądu i napisałą: "Nie należę do żadnej partii polit, a słowa p. Czarzastego godzą w moje dobre imię i mają podważyć moją wiarygodność dziennikarską. Albo pan Czarzasty w ciągu 12 h wycofa się z tych słów, albo podam go do sądu".

Głos w sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany. "Szanowna Pani Redaktor! Oświadczyła Pani: 'nie należę do żadnej partii politycznej'. Przyjmuję to oświadczenie. Przepraszam Panią i wycofuję się ze słów użytych przeze mnie na antenie TOK FM: 'pani R. Grochal moim zdaniem już jest członkiem Platformy Obywatelskiej'" – napisał Czarzasty na Twitterze.

Dziennikarka zdaje się być usatysfakcjonowana taką odpowiedzią.

twitterCzytaj też:

Mazurek do internauty: Ma pan 24 godzinyCzytaj też:

Czarzasty: Trzeba było kiedyś powiedzieć ludziom, którzy tam pracują, że Turów będzie zamknięty