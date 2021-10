Morawiecki: To nie tylko fake news. To coś jeszcze gorszego

Szef rządu udał się we wtorek do Budapesztu, gdzie uczestniczył w spotkaniu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Egiptu. Po rozmowach politycy wypowiedzieli się dla mediów.

W swojej wypowiedzi Mateusz Morawiecki odniósł się do sprawy protestów pod hasłem „ZostajeMY w UE” po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, która coraz mocniej elektryzuje opinię publiczną i podgrzewa spór pomiędzy dwoma dominującymi w Polsce obozami politycznymi.

Morawiecki: Polexit to kłamstwo

Premier powtórzył, że rząd nie ma w planach wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, a narracja o polexicie to fake news. Dodał jednak, że mamy jednak do czynienia z czymś gorszym.

– Nasza szanowna opozycja próbuje insynuować nam, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej poprzez wyjście z Unii. To jest nie tylko fake news. To jest coś jeszcze gorszego. To jest po prostu kłamstwo wywoływane po to, żeby osłabić Unię Europejską. To kłamstwo opiera się o założenie także zupełnie błędne, że ludzie nie potrafią przeczytać wyroków trybunałów konstytucyjnych innych państw członkowskich, które to wyroki były bardzo podobne do tego jaki zapadł w polskim Trybunale Konstytucyjnym – powiedział Morawiecki.

– Będziemy to podkreślać. Cieszę się, że coraz więcej polityków zachodnich mediów zachodnich, także kandydaci na prezydenta, nie tylko jeden we Francji w tych bardzo ważnych wyborach, które się zbliżają, dostrzegają to, co my mówimy głośno i co zresztą wcześniej Trybunał Konstytucyjny w Polsce wiele razy podkreślał – mówił szef rządu.

Szczepionki dla Egiptu

Premier mówił też o pomocy udzielonej przez Polskę Egiptowi w zakresie epidemii koronawirusa. Wskazał,że Polska zobowiązała się do przekazania kolejnych setek tysięcy szczepionek, żeby pomóc w opanowaniu COVID-19 w Egipcie.

– Przekazaliśmy też panu prezydentowi już wcześniej szczepionki ze strony polskiej. Mamy dużo tych szczepionek i zobowiązujemy się, zobowiązuję się również do przekazania jeszcze kolejnych setek tysięcy szczepionek, żeby pomóc w sytuacji opanowania COVID-19 w Egipcie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym w trakcie szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Egiptu.

