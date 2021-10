"Uchwała, która wszystkich połączy". Posłowie 2050 chcą uczcić rocznicę podpisania Traktatu Lizbońskiego

Posłowie koła Polska 2050 Szymona hołowni zaprezentowali podczas wtorkowego briefingu w Sejmie zaprezentowali swoją najnowszą inicjatywę. To projekt uchwały upamiętniający rocznicę podpisania Traktatu Lizbońskiego przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że uroczystość ratyfikacji tego dokumentu odbyła się 10 października 2009 roku w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział m.in. ówczesny szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, premier Szwecji Fredrik Reinfeldt, a także premier Donald Tusk i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

– Zaprosiliśmy państwa na ten briefing, żeby poinformować, że za chwilę u pani marszałek złożymy projekt uchwały, uchwały Sejmu, uchwały w sprawie upamiętnienia rocznicy podpisania Traktatu Lizbońskiego przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego – poinformowała Joanna Mucha. – Mamy nadzieję, że zostanie ona potraktowana jak projekt prezydium Sejmu, bo jesteśmy przekonani o tym, że jest tego typu uchwała, która nas wszystkich połączy, która połączy całą izbę sejmową i mamy nadzieję, że wszyscy w naszym polskim Sejmie zagłosują za tą uchwałą – dodała posłanka.

Apel do Kaczyńskiego

Podczas konferencji Mucha odnosiła się też do obecnych relacji na linii Warszawa – Bruksela. Jak oceniła, Jarosław Kaczyński wziął kurs na "autoizolacjonizm". – W ten sposób de facto wyprowadza nas z Unii Europejskiej – dodała. W związku z taką oceną sytuacji posłanka zwróciła się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości z apelem: "jeśli nie w trosce o rację stanu Polski, to w trosce o dobre imię świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, proszę zaprzestać tych praktyk, proszą zaprzestać wyprowadzania nas z Unii Europejskiej, bo pański brat podpisał się pod tym traktatem".

