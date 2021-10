Grudziądz: Nie żyje 6-tygodniowa dziewczynka. Rodzice z zarzutami

6-tygodniowa dziewczynka od jakiegoś czasu chorowała. Rodzice wezwali karetkę w niedzielę, kiedy stan dziecka zaczął się pogarszać. Niemowlę zmarło po trafieniu do szpitala. Dziecko miało siniaki m.in. na twarzy, rękach, nogach i plecach. Rodzina miała zwlekać z wezwaniem pomocy z obawy, że obrażenia wyjdą na jaw – opisuje serwis.pl.

– Nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci. Biegły wykluczył podczas sekcji zwłok, by przyczyną zgonu był uraz. Z ciała dziewczynki pobrano tkanki do dalszych badań histopatologicznych. Być może badania mikroskopowe powiedzą nam, na co dziewczynka zmarła – mówi w rozmowie z portalem prok. Magdalena Chodyna z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu.

Rodzice usłyszeli zarzuty

31-letnia matka dziewczynki usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak wskazuje prof. Chodyna, matka zmarłego dziecka przyznała się do popełnienia czynu, złożyła obszerne wyjaśnienia, korelujące z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.

Kobieta przyznała śledczym, że była świadkiem tego, jak dziecko było ofiarą przemocy fizycznej stosowanej przez 30-letniego ojca. Kobiecie grozi 5 lat więzienia.

Z kolei ojciec dziecka nie przyznał się do znęcania ze szczególnym okrucieństwem nad córką i zaprzeczył, by kiedykolwiek uderzył dziecko. – Twierdził, że nigdy nie widział zasinień na ciele dziewczynki – przekazała portalowi Gazeta.pl prokuratura.

Mężczyzna był wcześniej karany za rozbój i wymuszenie rozbójnicze. Teraz grozi mu do 10 lat za kratkami. Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie matki i ojca.

