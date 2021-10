"Ubolewam". Struzik opublikował przeprosiny dla Kaczyńskiego

Adam Struzik wykonał prawomocny wyrok sądu, który zobowiązał go do opublikowania przeprosin wobec Jarosława Kaczyńskiego. Stosowny wpis pojawił się na twitterowym profilu marszałka województwa mazowieckiego. Samorządowiec wyraża we wpisie ubolewanie z powodu "naruszenia dobrego imienia, wizerunku i godności" wiepremiera ds. bezpieczeństwa.

twitter

Struzik nie chciał przepraszać

Adam Struzik przeprasza prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za to, że w 2019 r. na Twitterze opublikował jego wizerunek upodobniony do Adolfa Hitler. Na ilustracji prezesowi PiS doprawiono "hitlerowski" wąsik. "Nie da się spać" – dopisał wówczas pod zdjęciem polityk PSL. Chociaż Struzik po kilku godzinach usunął zdjęcie, to w internecie pojawiły się print screeny dokumentujące całe zajście.

Po fali krytyki, Struzik odniósł się do swojego wpisu, ale nie zamierzał za niego przepraszać. "Pozdrawiam wszystkich nienawistników, ludzi zawziętych, oszczerców, kłamców, pogardliwców, wszystkich bez elementarnego poczucia humoru. Spróbujcie się nad sobą przez chwilę zastanowić" – napisał na Twitterze.

W maju 2021 roku pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego Adrian Salus poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, iż Adam Struzik, publikując grafikę, naruszył dobra osobiste Jarosława Kaczyńskiego w postaci dobrego imienia, godności i wizerunku.

Sąd w nieprawomocnym wyroku nakazał Struzikowi zamieszczenie na Twitterze przeprosin. Dodatkowo marszałek Mazowsza ma także wpłacić 10 tys. zł na rzecz Stowarzyszenie na rzecz wspierania hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odwołanie nic nie dało

Wyrok jednak nie był prawomocny, a Struzik odwołał się od niego. Apelacja jednak nic nie dała. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Struzika. "Uprawomocnił się wyrok nakazujący marszałkowi Mazowsza Adamowi Struzikowi przeproszenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za opublikowanie w 2019 r. na Twitterze jego wizerunku upodobnionego do wizerunku Adolfa Hitlera" – informuje PAP na Twitterze.

Marszałek musi zatem zapłacić 10 tys. zł na hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwrócić Kaczyńskiemu koszty postępowania oraz przeprosić prezesa PiS.

Czytaj też:

Traczyk-Stawska: Nie możemy dać się wyprowadzić z Unii