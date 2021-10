"Język polski otwiera". Rusza trzecia edycja kampanii #KtoTyJesteś

Głównym celem organizowanej od 2018 roku kampanii #KtoTyJesteś jest promocja dwujęzyczności oraz języka polskiego jako nośnika wartości i kultury. W tej edycji organizatorzy zwracają się w szczególności do rodziców oraz młodzieży szkolnej i studentów, przed którymi stoją ważne decyzje związane z dalszą edukacją i rozwojem zawodowym.

- Zdajemy sobie sprawę, że rodzice oraz młodzi ludzie mierzą się z wieloma wyzwaniami, stawianymi przez wolny rynek. Zarówno rodzicom, jak i młodzieży szkolnej czy studentom bardzo zależy na indywidualnym rozwoju, wszechstronnej edukacji na wysokim poziomie oraz dobrych perspektywach na rynku pracy – tłumaczy Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. - Dlatego chcemy przekonać te grupy, że nauka języka polskiego to nie tylko sentymentalna podróż po ojczyźnie przodków, ale i inwestycja w przyszłość, a co za tym idzie, większe szanse na znalezienie pracy w międzynarodowym środowisku czy dostanie się na dobre studia – podkreśla.

O tym, że znajomość języka polskiego otwiera nowe możliwości przekonują nas bohaterowie spotu, który od 4 października można zobaczyć m.in. na kanale YouTube Fundacji, na profilu kampanii na Facebooku oraz na stronie www.ktotyjestes.pl. Premiera drugiego filmu odbędzie się w listopadzie.

Tegoroczna edycja akcji #KtoTyJesteś skierowana jest, podobnie jak poprzednie, także do nauczycieli szkół polskich i placówek z językiem polskim działających za granicą. - Doświadczenie dwóch edycji pokazało, że nauczycieli nie musimy przekonywać do tego, jak ważna jest nauka języka ojczystego. Stąd, przygotowując tegoroczną kampanię, postanowiliśmy dać im coś więcej - nowe umiejętności związane z komunikacją, sztuką opowiadania oraz z wykorzystywaniem w codziennej pracy ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych – dodaje Mikołaj Falkowski.

Już w październiku nauczyciele z polskich szkół będą mogli wziąć udział w webinarach. Eksperci kampanii pokażą, jak zaskakujący i nieoczywisty może być język polski. Wspólnie z uczestnikami stworzą kreatywne opowieści. Będzie inspirująco, zabawnie, ale też momentami poważnie. Zaplanowane spotkania online dostarczą nauczycielom niezbędnych narzędzi, które z pewnością wspomogą ich w codziennej pracy. Cykl webinarów rozpocznie się 13 października. Na pierwsze spotkanie zaproszone zostaną także dzieci uczące się w szkołach polskich działających za granicą, podczas którego eksperci przeprowadzą pokazową lekcję o języku polskim, z wykorzystaniem metody storytellingu.

W tym roku do upowszechniania idei akcji włączyli się młodzi ambasadorzy z polskiej sfery blogowej, na co dzień zajmujący się tematyką dwujęzyczności. - Zmiana w podejściu do nauki języka polskiego jest bardzo potrzebna i cieszę się, że rusza kolejna edycja kampanii #KtoTyJesteś, która tym razem koncentruje się na aspekcie praktycznym. Dorastanie w środowisku dwujęzycznym to niesamowita okazja do zdobycia unikalnej umiejętności, jaką jest znajomość języka polskiego, i wzmocnienia szans młodych ludzi na konkurencyjnym rynku zawodowym – zwraca uwagę Kamil Pawlicki, autor kanału Ciekawostki Językoznawcze, zaangażowany w 3. edycję kampanii #KtoTyJesteś.

Działania w ramach kampanii #KtoTyJesteś realizowane będą w październiku i w listopadzie br. W planach m.in. konkurs grantowy dla szkół, konkurs dla dziennikarzy polonijnych oraz webinary z udziałem ekspertów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ktotyjestes.pl. Projekt jest finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.