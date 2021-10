Pirat drogowy poszukiwany przez policję listem gończym

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa – Targówek. List gończy za mężczyzną wydał Sąd Rejonowy Warszawa – Wola.

Ścigany pirat drogowy

Robert Nogal do odbycia ma karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Stołeczna policja podaje, że mężczyzna, znany w półświatku jako "Frog", popełnił przestępstwo z art. 180 a Kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt pod numerem telefonu 47 723-81-71, 47 723-87 50 lub z najbliższą jednostką policji. Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: dyzurny.kp-targowek@ksp.policja.gov.pl. – Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej – przekazała kom. Paulina Onyszko, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Kim jest "Frog"?

O Robercie Nogalu, ps. "Frog" media w Polsce rozpisywały się już jakiś czas temu. Mężczyzna był określany mianem "najbardziej znanego polskiego pirata drogowego". W czerwcu 2014 roku w Warszawie wjeżdżał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, prowadził auto z dużą prędkością slalomem między innymi pojazdami, a także ścigał się z motocyklistami. W czasie zaledwie 12-minutowej jazdy autem miał popełnić aż 100 wykroczeń. Filmik z wydarzenia, nagrany kamerą w pojeździe "Froga", został umieszczony w Internecie.

Nogal skazany przez sąd nie został jednak za rajd ulicami Warszawy, a szaleńczy wyczyn pod Kielcami, gdzie z prędkością ponad 200 km/h uciekał przed policją.

