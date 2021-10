"Ministerstwo Zdrowia samo sobie przeczy". Konfederacja zawiadamia NIK

Informację o złożeniu wniosku do Najwyższej Izby Kontroli posłowie Konfederacji przekazali podczas konferencji prasowej.

Jakub Kulesza wyjaśnił, że powodem złożenia wniosku są możliwe nieprawidłowości w prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia kampanii. – Chodzi o kampanię społeczną "Szczepimy się", która jest prowadzona przez resort zdrowia od kilku miesięcy i jej formuła wielokrotnie wzbudzała kontrowersje i różne niedociągnięcia natury etycznej – wyjaśnił. Szef koła Konfederacji wskazał, że obywatele namawiani są do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach loterii nagród.

"Ministerstwo Zdrowia samo sobie przeczy"

Parlamentarzysta przywołał też najnowszą odsłonę kampanii, którą są billbordy informujące, że "99 proc. zgonów na COVID-19 to osoby niezaszczepione". – To są informacje w oczywisty sposób zmanipulowane przez Ministerstwo Zdrowia, ponieważ w tym samym czasie MZ wypuszcza na swoich kanałach zupełnie sprzeczne z przesłaniem tej kampanii informacje. Wynika z nich, że w okresie od 1 października do 8 października 2021 roku udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach COVID-19 wyniósł 34,35 proc. Natomiast jeśli chodzi o zgony spowodowane COVID-19 to osoby zaszczepione stanowią 23,8 proc. Daleko mija się to z tym 1 procentem z tej zmanipulowanej kampanii – podkreślił.

– Ministerstwo Zdrowia samo sobie przeczy co innego podając w kampanii społecznej, co innego podając w swoich oficjalnych danych. Stąd nasza inicjatywa wniosku do Najwyższej Izby Kontroli– dodał Kulesza.

