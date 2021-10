Ks. Tomasz Kancelarczyk wyróżniony przez resort sprawiedliwości

Przyznając nagrodę Romanowski podkreślił, że wszystkie działania fundacji mające na celu ocalenie życia najsłabszych zasługują na najwyższe uznanie i pochwałę.

– Fundacja Małych Stópek to kompleksowa pomoc dla kruchego życia, to opieka nad całymi rodzinami dotkniętymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością. Za takie działania dziękuję księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi i całej fundacji. Dziękuję za wszechstronną edukację, za to, że walczycie z dehumanizacją poprzez edukację w szkołach, za wystawy, aplikację z duchową adopcją, za "raban", który robicie podczas Marszu dla Życia– mówił wiceszef MS.

Polityk Solidarnej Polski podkreślił również, że resort sprawiedliwości zawsze będzie stało za konstytucyjnym prawem do życia.

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała w 2012 roku w Szczecinie z inicjatywy ks. Tomasza Kancelarczyka. Jej głównym zadaniem jest niesienie pomocy kobietom rozważającym dokonanie aborcji poprzez wsparcie materialne i psychologiczne. Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną oraz promującą wartość życia ludzkiego.

Organizacja jest również inicjatorem Marszu dla Życia w Szczecinie oraz duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Nazwa Bractwa, a później i Fundacji Małych Stópek, została zaczerpnięta od międzynarodowego symbolu obrońców życia na całym świecie – przypinki stópek dziecka w 11 tygodniu życia prenatalnego, w jego naturalnych rozmiarach.

"Działamy na rzecz ogółu społeczności, w służbie rodzinie i człowiekowi. W szczególności promujemy wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny. Pomagamy rodzinom i osobom, które są niepewne i zagubione wobec swych zadań lub zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego oraz rodzinnego. Naszą misję realizujemy poprzez edukację młodzieży, formację duchową i intelektualną, jak również poprzez specjalistyczną pomoc, w tym także i materialną" – czytamy na stronie internetowej fundacji.

