Zabraknie miejsc w szpitalach? Konstanty Radziwiłł zabrał głos

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł omówił w czwartek z dyrektorami mazowieckich szpitali przygotowania do czwartej fali pandemii. – Miejsc w szpitalach nie zabraknie, ale pamiętajmy, aby przede wszystkim zapobiegać – podkreślił wojewoda. – Pacjenci, którzy są obecnie hospitalizowani, zwłaszcza walczący o życie pod respiratorem, to w ogromnej większości osoby niezaszczepione. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili przeciw COVID-19 – aby zrobili to w trosce o swoje zdrowie, ale także ze względu na swoich bliskich, przyjaciół – zaapelował. – Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także wszystkich wokół – podkreślił.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz, na podstawie decyzji wojewody na Mazowszu działają trzy szpitale tymczasowe, które wyznaczone zostały jako placówki wiodące do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. Są to szpitale w Warszawie, Radomiu i Siedlcach.

Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Filipowicz zaznaczyła, że z uwagi na wzrost zakażeń wojewoda systematycznie podejmuje decyzje, by z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. – W październiku planowane jest powiększenie bazy łóżkowej do 100 łóżek w szpitalu tymczasowym w Siedlcach. Natomiast od 5 listopada jeden moduł dla chorych z COVID-19 ma uruchomić szpital tymczasowy w Ostrołęce" - poinformowała. Ponadto, w październiku 30 łóżek dla pacjentów z COVID-19 uruchomi też SPZOZ w Przasnyszu (oddział psychiatryczny).

Zabezpieczone miejsca w szpitalach

– Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w województwie mazowieckim na wszystkich poziomach zabezpieczenia są wolne miejsca dla pacjentów z COVID-19 – poinformowała rzeczniczka wojewody. Dodała, że obecnie dla pacjentów z koronawirusem przygotowanych jest 807 łóżek, w tym 77 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 430 łóżek, w tym 61 łóżek respiratorowych. Natomiast w samej tylko Warszawie, na wszystkich poziomach zabezpieczenia, jest 301 miejsc, z czego zajętych jest 250. Natomiast w szpitalach tymczasowych na Mazowszu obecnie hospitalizowanych są 292 osoby.

Rzeczniczka wojewody przekazała także, że ostatnich tygodniach odbyły się również rozmowy przedstawicieli wydziału zdrowia mazowieckiego urzędu wojewódzkiego z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską oraz członkiem zarządu spółki Solec Arturem Krawczykiem, na temat przygotowania szpitala tymczasowego w Warszawie.

Filipowicz zaznaczyła, że wszystkie strony potwierdziły gotowość systematycznego uruchomienia kolejnych modułów z łóżkami dla pacjentów, co pozwli uchronić pozostałe warszawskie szpitale przed nakładaniem na nie decyzji zapewniającej obowiązek przygotowania łóżek na potrzeby pacjentów z COVID-19.

– Zgodnie z przesłanym raportem, obecnie Warszawa udostępniła 208 łóżek, w tym 40 miejsc respiratorowych dla pacjentów z COVID-19, z czego zajętych jest 188 miejsc, w tym 37 łóżek respiratorowych – poinformowała Filipowicz.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 3000 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 60 osób z COVID-19. Tydzień temu, 7 października, resort informował o 2007 nowych zakażeniach, dwa tygodnie temu, 30 września – o 1208 przypadkach.

Najwięcej nowych zakażeń, o których poinformowano w czwartek, wykryto u osób z województw: lubelskiego (671), mazowieckiego (539) i podlaskiego (313).

