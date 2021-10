Marian Banaś pisze do premiera. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości

Informację w tej sprawie Najwyższa Izba Kontroli przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Prezes NIK Marian Banaś zwrócił się do Prezesa RM Mateusza Morawieckiego o zastosowanie trybu z art. 149 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP - celem uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości" – napisano na oficjalnym profiku NIK na Twitterze. Do wpisu załączono skan pisma wystosowanego do szefa rządu.

twitter

NIK o Funduszu Sprawiedliwości

Przypomnijmy, że wnioski pokontrolne z realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła w czwartek 30 września.

Kontrolerzy zarzucili Funduszowi Sprawiedliwości m.in. że "dowolność i uznaniowość w podejmowaniu decyzji o udzielaniu dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych". W związku z przeprowadzoną kontrolą i wykrytymi w jej wyniku nieprawidłościami Izba złożyła do prokuratury pięć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Z kolei prezes NIK Marian Banaś zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiadając na zarzuty NIK Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że Izba w żadnym miejscu nie doprecyzowała, na czym owe "mechanizmy korupcjogenne" miałyby polegać, ani nie wykazała jakichkolwiek działań Funduszu, który skutkowałby korupcją. Resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę wskazał na ułomności raportu Izby.

Czytaj też:

Banaś ujawnia: Mam trudne dla rządzących nagranieCzytaj też:

"Tego się najbardziej boi". Kowalski bezlitosny dla Banasia