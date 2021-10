Niecodzienna sytuacja. Aktorzy zaczęli krzyczeć przeciwko "torturom na granicy"

Ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę organizowany przez środowiska feministyczne marsz pod hasłem „Stop torturom na granicy”. Podobne demonstracje odbyły się także w kilku innych dużych miastach.

"Stop torturom na granicy"

Organizatorzy wskazali, że solidaryzują się w ten sposób z „uchodźcami” usiłującymi przekroczyć Polską granicę od strony białoruskiej. Sprzeciwiają się też kontynuowaniu stanu wyjątkowego na części granicy.

Tego samego dnia w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie nawiązujące do manifestacji w sprawie nielegalnych migrantów. Na filmie widać grupę ludzi (jak dowiadujemy się z nagrania na Facebooku – krakowskich aktorów), która po uruchomieniu kamery zaczyna wyć. Sytuacja jest wyraźnie inscenizowana. Demonstranci są też wyposażeni w kartonową tablicę z napisem „stop torturom na granicy”.

– Każdy z nas powinien dać z siebie to, co może. W wolnym czasie jeżeli możemy w jakiś sposób zaprotestować przeciw draństwu, które jest na granicy, które jest w Trybunale Konstytucyjnym, które jest w Sejmie, które jest w całym życiu publicznym, to protestujmy – mówi pomiędzy dwoma okrzykami jeden z mężczyzn obecny przy nagraniu.

Polska zbuduje zaporę przed migrantami Łukaszenki

Przypomnijmy, że we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej zgłoszony przez kierowany przez niego resort. W czwartek Sejm uchwalił specustawę w sprawie budowy specjalnej zapory. W rozmowie w Polsat News prezydencki minister Paweł Szrot poinformował, że prezydent Andrzej Duda z pewnością podpisze tę ustawę.

Stan wyjątkowy przedłużony

Przypomnijmy, że 30 września Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Na miejscu funkcjonariuszom SG pomagają żołnierze.

