Lubuskie: Policja zatrzymała busa z 34 nielegalnymi imigrantami

Policjanci z Kostrzyna nad Odrą dzięki skutecznej współpracy z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali busa, w którym przewożonych było 34 nielegalnych imigrantów. Funkcjonariusze zabezpieczą pojazd i prowadzą czynności z osobami, które nim podróżowały. Wszelkie osoby, które mają wiedzę na temat próby przewozu nielegalnych imigrantów proszone są o kontakt z Policją i Strażą Graniczną – podaje lubuska policja.

Będą konsekwencje

We wtorek kostrzyńscy policjanci w wyniku skutecznej współpracy z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali busa, w którym przewożeni byli nielegalni imigranci. Mundurowi po zatrzymaniu pojazdu do kontroli sprawdzili przestrzeń bagażową, gdzie ujawnili 34 osoby. Za kierownicą pojazdu siedział 25-letni obywatel Rumunii. Zarówno z nim, jak i z pozostałymi osobami wykonywane są czynności. Funkcjonariusze skierują wniosek o tymczasowe zabezpieczenie busa, który mógł być wykorzystywany jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa.

"Policjanci, jak i strażnicy graniczni zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazywanie informacji związanych z próbami przewozu nielegalnych imigrantów lub podejrzanymi osobami. Ta sytuacja pokazuje jak ważne jest uzupełnianie się różnych instytucji" – apeluje policja.

Kryzys migracyjny nie słabnie

W poniedziałek polscy pogranicznicy odnotowali 612 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 11 nielegalnych imigrantów: 10 obywateli Iraku i obywateli Turcji – poinformowała we wtorek Straż Graniczna. Dodała, że "za pomocnictwo zatrzymano 3 cudzoziemców – obywateli Azerbejdżanu, Turcji i Ukrainy”.

Od początku października odnotowano już ok. 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

