Znany reżyser zatrzymany przez policję. Miał przy sobie marihuanę

O sprawie jako pierwszy poinformował "Super Express". Z ustaleń dziennikarzy gazety, wynika że do warszawskiej prokuratury dotarła właśnie informacja o zatrzymaniu przez policję do kontroli drogowej Xawerego Ż. Miało do tego dojść 15 października na terenie stołecznej dzielnicy Wawer.

Jak twierdzi dziennik, Xawery Ż. miał przy sobie ponad gram marihuany. "Trwa ustalanie czy prowadził samochód pod wpływem środka odurzającego" – czytamy.

Xawery Ż. to polski reżyser i scenarzysta, absolwent Wydziału Reżyserskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a prywatnie syn znanej aktorki i reżysera. "Super Express" przypomina dziś jego wypadek samochodowy do którego doszło w 1993 roku. "Prowadzony przez niego fiat 126p wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku obrażeń śmierć poniosła pasażerka auta - Barbara Kosmal, córka Barbary Brylskiej" – pisze "SE". Sam Xawery Ż. został wówczas niegroźnie ranny.

