"Ostatni rok był pełen wrażeń". Resort edukacji tłumaczy się z literówki

Wśród kluczowych inicjatyw z obszaru oświaty i wychowania szef MEiN mówił m.in. o: przedsięwzięciu "Poznaj Polskę", Narodowym Programie Wsparcia Uczniów po Pandemii oraz odbiurokratyzowaniu pracy nauczycieli. Odnosząc się z kolei do najważniejszych inicjatyw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym, minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę m.in. na Pakiet Wolności Akademickiej, wsparcie dla uczelni na przeciwdziałanie skutkom pandemii czy przygotowanie programu "Rozwój czasopism naukowych".

Jednen z programów, którym szef resortu poświęcił kilka minut podczas konferencji są Laboratoria Przyszłości. Podczas wystąpienia ministra, za jego plecami wyświetlana był prezentacja multimedialna z infografikami ukazującymi szczegóły konkrentych inicjatyw. Na sladzie poświęconym Laboratorium Przyszłości wkradł się błąd, który został szybko wychwycony.

twitter

MEiN zabiera głos

W czwartek resort odniósł się do tego "skandalu". "Szanowni Państwo, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Ostatni rok w MEiN był pełen ważnych działań. Dziękujemy za wychwycenie literówki. To oczywisty błąd pisarski" – czytamy na facebookowym profilu MEiN.

facebook

Resort zachęcfa jednocześnie do zainteresowania Laboratoriami Przyszłości. W ramach uruchomionego we wrześniu programu ponad 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości. Od 8 października do 15 listopada potrwa nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST będzie realizowany w kolejnej turze.

Czytaj też:

Braun przeprasza Ordo Iuris za "dupokrytkę"