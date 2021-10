Adamowicz, Sikorski, Thun. Zobacz, którzy polscy europosłowie poparli rezolucję PE

Parlament Europejski przegłosował rezolucję krytykującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. wyższości prawa krajowego nad unijnym.

"Żadne pieniądze podatników UE nie powinny być przekazywane rządom, które w rażący, celowy i systematyczny sposób podważają wartości zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej" - czytamy w rezolucji.

Europarlamentarzyści obawiają się, że decyzja TK może stanowić precedens oraz apelują o "poszanowanie kluczowej roli TSUE i przestrzegania jego orzeczeń". Autorzy uważają, że to premier Morawiecki podjął decyzję o zakwestionowaniu pierwszeństwa prawa UE nad ustawodawstwem krajowym. Zdaniem europosłów jest to "jednostronna decyzja kwestionująca ramy prawne UE i przystąpienie do niej Polski".

Kto poparł rezolucję?

Za rezolucją głosowało 502 europosłów, przeciwnych było 153 z nich. Od głosu wstrzymało się 16 polityków. Za rezolucją głosowali następujący europosłowie z Polski:

Magdalena Adamowicz

Bartosz Arłukoiwcz

Marek Balt

Marek Belka

Robert Biedroń

Jerzy Buzek

Włodzimierz Cimoszewicz



Jarosław Duda

Tomasz Frankowski

Andrzej Halicki

Krzysztof Hetman

Dauta Huebner



Adam Jarubas

Jarosław Kalinowski



Ewa Kopacz

Łukasz Kohut

Janusz Lewandowski

Bogusław Liberadzki

Elżbieta Łukacijewska

Leszek Miller

Janina Ochojska



Jan Olbrycht

Radosław Sikorski

Sylwia Spurek

Róża Thun

Debata w Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie sytuacji w Polsce, która została zainicjowana w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził prymat Konstytucji RP nad prawem europejskim.

Debatę poprzedziły wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu przedstawił stanowisko Polski w kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym, które wywołało zaciętą dyskusję.

Szefowa Komisji wyraziła zaniepokojeniem wyrokiem polskiego TK wskazując, że jest "bezprecedensowy" i stanowi zagrożenie dla Unii Europejskiej. Polityk podkreśliła, że KE ma obecnie trzy opcje do wyboru w sporze z Polską.

– Opcja pierwsza zakłada prawne podważenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Opcja druga to mechanizm warunkowości, polski rząd będzie musiał wyjaśnić, jak ma zamiar chronić europejskie fundusze, uwzględniając ten wyrok TK – mówiła. – Opcja trzecia to procedura z art. 7. To najsilniejsze narzędzie i będziemy musieli do niego wrócić. Polski TK podważył unijne traktaty, a my nie uważamy polskiego Trybunału za niezależny czy niezawiły i to sprawia że zamyka się koło – oceniła.

